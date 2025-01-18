القبض على 3 طلاب بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مدرسة بدار السلام

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 طلاب وشخصين آخرين بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء أسفرت عن سقوط مصابين داخل مدرسة بدار السلام .

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالدخول لإحدى المدارس بمنطقة دار السلام بالقاهرة وبحوزتهم أسلحة بيضاء والتعدى على أحد الطلاب والمدرسين، ولاذوا بالفرار، وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بنشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (طالب بالمدرسة محل الواقعة "مصاب بسحجة وكدمة") طرف ثان: (طالبين بذات المدرسة "أحدهما مصاب بحرج بالوجه" و2 آخرين) داخل المدرسة المشار إليها نتيجة مشادة كلامية بين الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثانى قام على إثرها الأخير بالاستعانة بالآخرين والدلوف للمدرسة والتعدى على بعضهم البعض، ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى ( سلاح أبيض – 3 عصا خشبية) المستخدمة فى الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

