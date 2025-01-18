المؤتمر يشيد بمناقشة الحوار الوطني خطة تطوير التعليم قبل الجامعي

قال الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إن إعلان الحوار الوطني مناقشة تطوير التعليم قبل الجامعي ونظام البكالوريا المصرية، إن هذه الخطوة تعد استجابة حقيقية للتحديات التي تواجه النظام التعليمي الحالي، وهي خطوة ضرورية نحو بناء جيل قادر على مواكبة التطورات العالمية في مجالات العلوم والمعرفة.



وأوضح جودة، في بيان له، أن جلسات الاستماع التي سيعقدها الحوار الوطني تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على إصلاح النظام التعليمي بشكل شامل.



وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أن نظام البكالوريا المصرية يمثل نقلة نوعية، حيث يهدف إلى تعزيز التفكير النقدي لدى الطلاب والارتقاء بمستوى التعليم بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المعلمين وأولياء الأمور والخبراء التربويين، لضمان صياغة نظام تعليمي يحقق المستدامة ويعزز من فرص الشباب في المستقبل.

وتابع الربان وليد جودة، أن تطوير التعليم يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، مشددًا على أن النظام التعليمي القوي هو أساس بناء مجتمع متقدم ومزدهر.

وأضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن نظام البكالوريا المصرية سيساهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز مهارات الطلاب، من خلال التركيز على تطبيق المناهج العملية وتعليم اللغات الأجنبية بشكل موسع.