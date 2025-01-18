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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس تثمن التوصل إلى اتفاق إطلاق النار في غزة وتؤكد دعمها لنضال الشعب الفلسطيني

تونس
تونس
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ثمنت تونس التوصَّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بعد أكثر من خمسة عشر شهرًا من جرائم إبادة جماعية ممنهجة خلّفت جراحا مُثخنة وغائرة في الذاكرة الإنسانية.

وجددت تونس - في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج، أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم السبت - تأكيد موقفها المبدئي والثابت الداعم لنضالات الشعب الفلسطيني ولحقه التاريخي المشروع في إقامة دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس الشريف، كما حيت صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة القتل والدمار الإسرائيلية.

ودعت إلى أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته لضمان ديمومة وقف إطلاق النار في غزة وفكّ الحصار عنها بشكل كامل، مطالبة بالتعجيل بتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في المساعدات الإنسانية وفي إعادة إعمار أرضه بما يُرسّخ مقوّمات عيش إنساني يحفظ أمنه وكرامته.

وأكدت تونس على أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لا يعفي المجتمع الدولي من مسؤولية مواصلة ملاحقة مسؤولي الاحتلال لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم إبادة وتنكيل جماعي ضدّ الشعب الفلسطيني.

وجددت دعمها الثابت لصمود الشعب الفلسطيني الباسل ولوحدته الوطنية في هذه المرحلة الفارقة من مسيرة نضاله من أجل فرض حقه في تقرير مصيره واستعادة حقوقه التاريخية المشروعة كاملة.

تونس غزة ابادة جماعية