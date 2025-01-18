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السبت 18 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

المستشارة أمل عمار تستقبل نهاد أبو القمصان وتشيد بجهودها فى خدمة قضايا المرأة

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
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استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة،  نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة،  وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتقديم التهنئة لها توليها منصب رئاسة المجلس، وذلك بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس.

   
و عبرت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس،  عن سعادتها وتقديرها لهذه الزيارة، مؤكدة فخرها بجهود الأستاذة نهاد أبو القمصان فى خدمة قضايا المرأة.
  
 ومن جانبها هنأت  نهاد أبو القمصان المستشارة أمل عمار لتوليها منصب رئاسة المجلس، كما هنأتها على إطلاق المجلس القومي للمرأة لأول بودكاست من استوديو المجلس، معبرة عن سعادتها بمواكبة المجلس لأحدث الأساليب الاعلامية للوصول للجمهور لنشر الوعى بقضايا المرأة والأسرة.

المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار حقوق المرأة