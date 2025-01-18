خلال أسبوع.. تحرير أكثر من 240 محضر مخالفات والتحفظ على مواد غذائية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشط التجارية والاقتصادية

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 11 حتى 17 يناير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي أعده محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 120 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 12 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 33 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 12 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 36 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 10محاضر لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، ومحضر لعدم وجود ماكينة صرف بأحد المخابز، 13 محضر للتصرف في كمية من حصص دقيق المخابز البلدية، 3محاضر لتجميع 9 جوال دقيق مدعم بغرض التربح غير المشروع.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يناير للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية ، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، 8 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

وفي مجال الأسواق العامة، نفذت الأجهزة الرقابية حملات موسعة شملت عددًا من المحلات والمنشآت التجارية والمستودعات، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير تحرير 4 محاضر ضد مسؤولي محلات السلع الغذائية لحيازتهم مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط 75 كجم مصنعات لحوم، 275 كجم رنجة، و500 لتر ألبان فرز جميعها غير صالحة للاستهلاك، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضرين ضد محلات سلع غير غذائية لحيازتها منتجات منتهية الصلاحية غير صالحة للاستخدام، حيث تم ضبط 24 عبوة دهانات، و800 عبوة أدوية بيطرية متنوعة.

كما تم تحرير 9 محاضر ضد تجار السلع الغذائية وغير الغذائية لحيازتهم منتجات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات، حيث تم ضبط 240 عبوة مياه غازية، 2400 زجاجة زيت طعام، 14 جوال دقيق ردة، 200 كجم زيوت طعام، 500 كجم مكرونة، 400 علبة أجبان، 1 طن أسمنت، 1 طن ألبان، و25 كجم لحوم مفرومة، جميعها مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع إحالة المحاضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

في حين تم تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لحيازته سجائر أجنبية مستوردة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات اللازمة، فضلًا عن تهريبها إلى البلاد بطرق غير شرعية وعدم سداد الضرائب المستحقة عليها، حيث تم ضبط 100 علبة سجائر وتم التحفظ عليها، كما تم تحرير محضر ضد أحد مستودعات البوتاجاز لتصرفه في 325 أسطوانة بوتاجاز منزلية بهدف التربح غير المشروع.

وفي محطة وقود أخرى، تم تحرير محضر ضد صاحب المحطة لتجميعه 500 لتر سولار بغرض بيعه في السوق السوداء، كما تم ضبط مخالفات أخرى تمثلت في تحرير 4 محاضر ضد المسئولين عن إدارة طلمبات رصيف التموين غير المرخصة، حيث تم ضبط 400 لتر سولار و250 لتر بنزين 80، وأيضًا تم تحرير 6 محاضر ضد مسئولين عن مستودعات بوتاجاز لعدم التزامهم بممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

في ذات السياق، تم تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن محطات الوقود لعدم احتفاظه بسجل 21 المعتمد الخاص بقيد حركة الرصيد والوارد والمنصرف من المواد البترولية، كما تم تحرير 3 محاضر ضد جزارين لحيازتهم وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة، حيث تم ضبط 25 كجم من اللحوم غير المطابقة، ومحضرين ضد مسئولين عن محلات تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وشملت الحملات تحرير 31 محضر لمنشآت تجارية لعدم إعلانها عن الأسعار، و39 محضر ضد العاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادات صحية سارية، بجانب سحب 12 عينة غذائية وغير غذائية للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك.