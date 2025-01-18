طلاب الإعدادية بالقاهر: سهولة امتحان الانجليزي وشكاوى من سؤال القطعة

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة من امتحان اللغة الانجليزية، في الفترة الأولى.

وأكد عدد من الطلاب سهولة امتحان الانجليزي، مؤكدين أن الأسئلة تخاطب الفهم، بينما رأى آخرون وجود بعض الصعوبات في سؤال القطعة.

وانطلقت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2025/2024 على مستوى الجمهورية.

وأعلنت المديريات التعليمية بالمحافظات استعداداتها الكاملة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

من جهتها كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيخوض الامتحان 211,342 طالباً وطالبة في 722 لجنة موزعة على مستوى الإدارات التعليمية.

وأكدت المديرية اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة.

كما سيتم توفير بيئة مناسبة للطلاب من خلال نظافة اللجان، التهوية الجيدة، وكفاءة الإضاءة.

وأوضحت مدير المديرية سماح إبراهيم، أن فرق العمل قد تم تشكيلها لمتابعة سير الامتحانات، وستتواصل غرف العمليات على مدار الساعة للتعامل مع أي طارئ.

كما شددت على ضرورة الالتزام بعدم استخدام الهواتف المحمولة في اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وخصصت المديرية فريقاً طبياً وزائراً صحياً في جميع اللجان، وأكدت على أهمية الحفاظ على النظام داخل اللجان وتقديم كافة أوجه الدعم لضمان سير الامتحانات بشكل هادئ ومنظم.