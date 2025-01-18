نيرمين الفقي توجه رسالة إلى الفنانة طروب

علقت الفنانة نيرمين الفقي على رسالة المطربة طروب لها، خلال استضافة الأخيرة ببرنامج “معكم”، تقديم الإعلامية منى الشاذلي.

تفاصيل الرسائل المتبادلة

بدأت المطربة طروب برسالة إلى الفنانة نيرمين الفقي أثناء اللقاء، حيث قالت إنها سعيدة بغناء الفنانة نيرمين الفقي، لأغنيتها "يا ستي يا ختيارة"، وأنها أحبتها كثيراً من الفنانة نيرمين الفقي، ووجهت لها الشكر.

وعلقت الفنانة نيرمين الفقي على كلمات المطربة طروب لها في البرنامج، برسالة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت رسالة الفنانة نيرمين الفقي: "الحقيقة أول ما عرفت إن المطربة القديرة والجميلة مدام طروب مع حبيبتي الإعلامية الجميلة جداً منى الشاذلي فرحت واتفرجت بحب خصوصا مع حبي لكل الطرب القديم".

وتابعت الفنانة نيرمين الفقي في منشورها "فوجئت بأن مدام طروب تقول كلام جميل جداً عني أما غنيت نفس أغنيتها كنت طايرة من الفرحة ومش متوقعة أبدا حقيقي أسعدتني وطبطبت على قلبي أشكرك جداً جداً يا صاحبة الصوت والأغاني المميزة، وشكراً الإعلامية الجميلة منى الشاذلي".