سكرتير بني سويف يتفقد انتظام أسواق اليوم الواحد بالمحافظة

واصل السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اللواء سامي علام ،متابعته الميدانية لانتظام العمل في مبادرة سوق اليوم الواحد على مستوى المحافظة ،تنفيذ لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بإقامة الأسواق الأسبوعية"يومي الجمعة والسبت" على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لإتاحة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق والمحال التجارية العامة، وفق خطة الحكومة في هذا الشأن.

وتابع السكرتير العام المساعد انتظام العمل بالأسواق التي تعقد"اليوم السبت" خلال زيارته لقرية طنسا بني مالو مركز ببا ، ورافقه فيها : محمد بكري رئيس مركز ومدينة ببا،د.علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية بالمحافظة ، نبيل شعبان رئيس قرية طنسا بني مالو،ومسؤولو التموين والإدرات والأقسام المعنية بالوحدات المحلية

وأشار السكرتير العام المساعد إلى انتظام عقد السوق "اليوم" على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة ، حيث يعقد السوق بمنطقة محيي الدين بمدينة بني سويف، ومدن :الفشن والواسطى ناصر، بجانب أسواق القرى في : ننا /إهناسيا، طنسا بني مالو/ ببا، الشنطور/ سمسطا)، حيث تمت متابعة حركة البيع والشراء وإقبال المواطنين على السوق لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والتموينية من : سكر ، أزر، مكرونة، أجبان ، ألبان ،لحوم ودواجن و خضروات وفاكهة ، بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها في الأسواق والمحلات

كما نوه السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ "محمد هاني غنيم "باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انتظام عقد وإقامة الأسواق الأسبوعية،وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دوري لتقييم الأثر الإيجابي على المواطنين ،وضمان تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة،وذلك تحت إشراف ومتابعة وتنسيق بين الوحدات المحلية والتموين والوحدة الاقتصادية بالمحافظة.