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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجهاد الإسلامي: القصف على غزة يؤدي لقتل الأسرى الإسرائيليين

سرايا القدس
سرايا القدس
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قال أبو حمزة الناطق العسكري لـ"سرايا القدس" الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامي اليوم السبت، إن على أهالي أسرى العدو مطالبة الجيش الإسرائيلي بوقف القصف على غزة الذي يتسبب في قتل أبنائهم.

وأضاف الناطق العسكري فى بيان له على تطبيق "تليجرام" أن كثافة القصف تؤدي لمسارين استقبال عائلات الأسرى أبناءها في توابيت أو في البيوت، وأن خيار الساعات الأخيرة في يد الجيش الصهيوني وحده.

ومن المتوقع أن يدخل حيز وقف إطلاق النار في غزة الساعة 08:30 صباح الأحد بالتوقيت المحلي، وسينسحب جيش الاحتلال تدريجيًا من مواقع معينة وطرق داخل قطاع غزة.

 

سرايا القدس الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي غزة