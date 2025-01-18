أنغام تتحدث عن علاقتها بـ«والدها»: كانت عايزة دراسة من أطباء نفسيين

تحدثت المطربة أنغام، عن علاقتها بوالدها، وذلك خلال برومو حلقة برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المقرر إذاعتها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 يناير الجاري.

وقالت أنغام: “علاقتي بأبويا كانت عايزة دراسة من دكاترة أو أطباء نفسيين”.

أنغام تطلق فيديو كليب “تيجي نسيب” بتقنية Dolby Atmos

أطلقت الفنانة المصرية أنغام فيديو كليب أغنيتها "تيجي نسيب"، إلى جانب إصدار نسخة جديدة من ألبومها بتقنية Dolby Atmos، التي توفر للمستمعين تجربة صوتية استثنائية ومبتكرة، وخلال احتفالية مميزة أقيمت في سينما فوكس بمول مصر.

وحقق أحدث أعمال المطربة أنغام ألبوم "تيجي نسيب" نجاحًا جماهيريًا واسعًا في مصر والعالم العربي، حيث حصد ملايين المشاهدات والاستماعات على مختلف المنصات الرقمية، وهذا النجاح اللافت عزز مكانة الألبوم كأحد أبرز الإصدارات الفنية لهذا العام، مما دفع إلى استثمار هذا الزخم عبر اعتماد أحدث تقنيات الصوت لتقديم تجربة استماع جديدة كليًا.