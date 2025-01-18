بدء محاكمة المخرج محمد سامي في التعدي على مدير مركز صيانة سيارات

بدأت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة التعدي علي مدير مركز صيانة، وأيضا محاكمة الأخير بتهمة إتلاف سيارة المخرج، وتغيب محمد سامي عن حضور الجلسة وحضر محاميه، الذي صرح بأن حضوره في هذه الجلسة ليس إلزاميًا، وأن المخرج “ عند شغل” بينما حضر محامي الطرف الآخر.

وفي نهاية شهر يوليو 2024.. أحال المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد الجزئية، المخرج محمد سامي وأحمد فراج إلى محكمة الجنايات المختصة، في اتهام الأول بإصابة الثاني وسبه، واتهام الثاني بسب المخرج وإتلاف سيارته.

وتضمن أمر الإحالة اتهام النيابة العامة المخرج محمد سامي بإحداث عمدا إصابات في المجني عليه “أحمد فراج” أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوما، وسبه بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق، والتي من شأنها خدش الشرف والاعتبار.

كما اتهمت النيابة المتهم الثاني أحمد فراج بسب المخرج محمد سامي بأن وجه إليه الألفاظ التي من شأنها خدش الشرف والاعتبار، وأتلف باهماله السيارة المملوكة للمخرج الرقيمة ب ب 6586.

تركيب طبقة حماية

بدأت الواقعة عندما ترك المخرج محمد سامي سيارته الفارهة ماركة مرسيدس Mercedes-Benz AMG بأحد مراكز الصيانة الشهيرة بمنطقة بيفرلي هيلز بالشيخ زايد، وطلب من مدير المركز تركيب طبقة حماية PPF) Paint Protection film) لسيارته.

خدوش بالسيارة

وبعد يومين جاء لاستلامها، وعندما فحص سيارته فوجئ بوجود بعض الخدوش في عتبة السيارة وبعض الأتربة أسفل الدواسة، ووجود أتربه أسفل طبقة الحماية، فاعترض “ سامي” على ذلك بشدة، فأخبره مدير مركز الصيانة أن هذه الخدوش قديمة، وأنه تسلم السيارة على هذه الحالة، لتحدث مشادة كلامية بين المخرج محمد سامي ومدير مركز الصيانة، وتطور الأمر إلى مشاجرة بالأيدي.

مشاجرة بالأيدي

تبادل الطرفين الألفاظ والسباب والتشابك بالأيدي، وقام “ سامي” بلكم مدير مركز الصيانة بيده وضربه أسفل عينه، وركله بقدمه، وتدخل “ كريم” مدير أعمال المخرج محمد سامي لفض المشكلة ومنع التشاجر.

محضرين ضد بعض

توجه المخرج محمد سامي إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، لتحرير محضر بالواقعة، واتهم مدير مركز الصيانة بإتلاف سيارته، والتعدي عليه بالسب والشتم.

أيضا حرر مدير مركز الصيانة ويدعى “ أحمد.ف” وهو طالب بكلية الهندسة، محضرًا ضد المخرج محمد سامي اتهمه بالتعدي عليه بالضرب والسب والشتم، وقدم تقريرا طبيا يفيد إصابته بكدمة أسفل العين، وكدمات وسحجات في مناطق متفرقة بجسده.