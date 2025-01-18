سيشهد يوم 25 يناير إلى 2 فبراير 2025، إقامة أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين في القدس.

خلال هذا الأسبوع المسكوني، سيتحد المسيحيون المحليون من مختلف الكنائس في الصلاة، مجسدين ما علّم يسوع تلاميذه "ليكونوا جميعًا واحدًا... لكي يؤمن العالم..." (يوحنا 17:21).

إن أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين لسنة 2025، يحمل عنوان "أتؤمنينَ بهذا؟" (يوحنا 11:26)، مرتكزًا حول حوار يسوع مع مرتا عند وفاة أخيها لعازر.

و في تلك اللحظة من الحزن العميق واليأس، قادها يسوع إلى الإيمان برجاء القيامة. وكذلك يُدعى المسيحيون اليوم لوضع أملهم وفرحهم في تجسد المسيح وآلامه وموتِه وقيامتِه، وسط الضيقات التي يواجهونها، ومشاركة البشرى السارة مع الآخرين منتظرين مجيء الرب .

من المميز أن عام 2025 يتزامن مع الذكرى الـ1700 للمجمع المسكوني الأوّل، الذي انعقد في نيقية بالقرب من القسطنطينيّة عام 325م.

توفّر هذه الذكرى فرصة استثنائية للتفكير والتأمل في العقيدة التي صيغت في ذلك المجمع، والاحتفال بالإيمان المسيحي المشترك.

تُمكّننا هذه الصلوات المسكونية من إدراك أعمق لإرثنا المشترك والاحتفاء بتنوع تقاليدنا بروح المحبة والوحدة.

