رصد خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، أبرز عناوين الصحف الفرنسية بشأن زيارة زيارة ماكرون إلى لبنان.. مراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد أبرز عناوين الصحف الفرنسية إلى لبنان، موضحًا أن الصحافة الفرنسية اهتمت وأشادت بهذه الزيارة، كما أن الرئيس الفرنسي نشر عبر صفحته على موقع «إكس» عددا من الصور من الزيارة، ويؤكد على أن فرنسا دعمت وستدعم لبنان خلال الفترة المقبلة.

ونوه «شقير»، خلال رسالة له على الهواء، ببرنامج «صباح جديد»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، بأن أهم ما جاء الزيارة الرئاسية الفرنسية إلى لبنان، هو أنها كانت زيارة قصيرة ولكنه أحضر معه عدد من أهم الوزراء وهم وزير الخارجية الفرنسي ووزير الجيوش، مؤكدًا أن هذ الوفد له دلالة كبيرة في أن فرنسا تسعى من خلال الدبلوماسية على أن تصبح لبنان حرة وذات سيادة بدون تدخل من دول الجوار، وأن فرنسا ستدعم الجيش اللبناني.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي خلال كلمته التي ألقاها بالقصر الرئاسي اللبناني بأن الجيش اللبناني سيأخذ مكانه في الـ26 من هذا الشهر في إشارة منه إلى أهمية انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، موضحًا أنه من المتوقع أن يكون هناك زيارة للرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون إلى العاصمة الفرنسية باريس في الشهر المقبل.

وتابع: «نحن أمام مشهد لبنان جديد تريد فرنسا من خلاله تقديم الدعم للدولة اللبنانية ولا تريد أي تدخل من دول الجوار في هذه المرحلة الجديدة».