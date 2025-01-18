حماس: أرغمنا إسرائيل على وقف عدوانها والانسحاب رغم محاولات نتنياهو إطالة أمد الحرب

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم السبت، أرغمنا الاحتلال على وقف العدوان والانسحاب رغم محاولات بنيامين نتنياهو إطالة أمد الحرب وارتكاب المجازر.

وأضافت فى بيان لها نشر على قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام» أن “الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه العدوانية ولم يفلح إلا في ارتكاب جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية، وأن معركة طوفان الأقصى جسدت تلاحم شعبنا العظيم مع مقاومته المظفرة وحطمت غطرسة العدو.

وأكدت أن “دماء أبناء شعبنا لن تذهب هدرا ولن تسقط بالتقادم وقادة العدو وجنوده سيلاحقون ويحاكمون مهما طال الزمن، وأن الوقت الآن للبدء الفوري بإنهاء الحصار وإغاثة شعبنا وتضميد جراحه وعودة النازحين وإعادة الإعمار”.

وأشارت إلى أن “بروتوكول المساعدات الإنسانية الذي تم الاتفاق عليه بإشراف الوسطاء يضمن إجراءات الإغاثة والإيواء والإعمار”.