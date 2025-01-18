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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ السويس يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من المدارس.. صور

محافظ السويس يتفقد
محافظ السويس يتفقد امتحانات الشهاده الاعداديه
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تفقد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس اليوم السبت، امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بمدارس السويس للاطمئنان على سير الامتحان في مادة اللغة العربية بلجان مدرسة السويس الحديثة بالإعدادية بنات بحي السويس، ومدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بحي الأربعين.
وأكد المحافظ على رؤساء اللجان بالالتزام والانضباط داخل اللجان، مكلفا مسئولي الاحياء بتقديم كافة الخدمات للجان لتسهيل سير عملية الامتحانات، مشيرًا إلى أهمية تواجد الزائرة الصحية باللجان .
يذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية باللجان على مستوى مدارس السويس 15905 طلاب وطالبة مقسمين على 87 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية الثلاث .
رافق المحافظ في تفقد اللجان كلا من ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم وزينب محمد سكرتير حي السويس وجهاد أحمد سكرتير حي الأربعين والمهندس شريف مسلم نائب مدير عام هيئة الأبنية التعليمية لفرع السويس وسيد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس ومديري الإدارات التعليمية .

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