اغتيال قاضيين إيرانيين بارزين على يد مسلح في طهران

اُغتيل قاضيان إيرانيان بارزان في المحكمة العليا في طهران، اليوم السبت، على يد مسلح انتحر فور عملية الاغتيال.

وذكر المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) - إن مسلحا تسلل صباح اليوم إلى المحكمة العليا في طهران، في عمل مخطط له، وقام باغتيال اثنين من القضاة ذوي الخبرة في مكافحة الجرائم ضد الأمن والتجسس والإرهاب، وهما علي رزيني، ومحمد مقيسه.

وأضاف البيان أنه فور وقوع العمل الإرهابي، تم اتخاذ إجراءات للقبض على المسلح إلا أنه انتحر فور عملية الاغتيال، مشيرة إلى بدء التحقيقات حول هذا العمل الإرهابي.