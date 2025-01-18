إسرائيل تنشر قائمة بأسماء 735 فلسطينيًا سيتم إطلاق سراحهم ضمن صفقة الرهائن

نشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة تضم أسماء أسرى فلسطينيين سيتم إطلاق سراحهم ضمن صفقة الرهائن التي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم السبت.

وذكرت الوزارة وفقا لما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أنها ستطلق سراح 735 أسيرا فلسطينيا ينفذون أحكاما بالسجن، من بينهم زكريا الزبيدي القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في جنين شمال الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن الدفعة الأولى من الأسرى لن يتم إطلاق سراحها قبل الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي غدا الأحد.

وبالإضافة إلى ذلك، ستطلق إسرائيل سراح 1167 من سكان قطاع غزة الذين اعتقلتهم ولم يشاركوا في أحداث السابع من أكتوبر 2023، ليصل إجمالي عدد الفلسطينيين الذين سيتم مبادلتهم بالرهائن الإسرائيليين إلى 1904.