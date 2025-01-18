تجديد حبس تاجر خردة ضبط خلال سرقة مواسير من داخل مستشفى أم المصريين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس تاجر خردة المتهم بسرقة مواسير نحاسية خاصة بالتكيفات داخل مستشفى أم المصريين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كان قد تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأمن الإداري بمستشفى يفيد بضبط شخص أثناء محاولة سرقة مواسير نحاسية داخل مستشفى أم المصريين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام تاجر خردة بقطع مواسير نحاسية أعلي مبني المستشفى تم ضبطه بواسطة أمن المستشفى، وجرى اقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.