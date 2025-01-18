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السبت 18 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن المشدد 7 سنوات لعاطل في الاتجار بالهيروين المخدر بالموسكي

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة و100 ألف جنيه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الموسكي.
 وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار الغير مشروع .
 كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية و ضبط بحوزته 98 تذكرة هيروين ، وكيس أسود به جوهر الحشيش المخدر ومقص وميزان حساس .

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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