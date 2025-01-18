أشرف العشري: مصر نجحت في إتمام اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

أكد أشرف العشري، الكاتب الصحفي، أن العد التنازلي لتنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار بدأ وأصبح هناك أقل من 27 ساعة لتنفيذ الاتفاق، ومع الساعة الثانية عشرة ظهر الغد سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الموقع عليه في الدوحة، والذي خضع لنقاشات طويلة بين الوسطاء والجانبين.

وأشار العشري، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه تم تشكيل آليات عمل تمت في القاهرة بالأمس وتستمر خلال الأيام المقبلة لضمان جدية التنفيذ الكامل والدقيق والآمن وكل ما جاء في الاتفاق على أرض الواقع في قطاع غزة، مشددًا على أن هناك تحضيرات وتجهيزات على أعلى مستوى من كل الأطراف بما يتعلق بضمان تنفيذ الاتفاق في الساعات القادمة.

ونوه بأنه سيكون هناك آلية مراقبة لتدفق المساعدات وهذه الآلية تتولها القاهرة بالتعاون مع الوسطاء القطري والأمريكي أيضًا، وهناك خطوة جيدة وإيجابية أن يكون هناك بالفعل كثير من التنسيق بين مصر والسلطة الفلسطينية، وهو ما يؤكد على أننا أمام مرحلة جديدة الجميع يتمنى أن يكون هناك التزام إسرائيل كامل بتنفيذ الاتفاق في مراحله الثلاثة، مشيرًا إلى أنه هذه المرة في الاتفاق مختلفة عن المرات السابقة ولن يكون هناك فرصة لرئيس وزراء الاحتلال للتهرب أو التسويف أو المراوغة، بسبب وجود ضمانات من الوسطاء لتنفيذ هذا الاتفاق.

وتابع، «هناك تعويل على المواقف المصرية أنها ستستطيع هذه المرة أيضًا توفير كل استحقاقات النجاح لإنقاذ ومساعدة الشعب الفلسطيني ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية وتوفير كل السبل من أجل الجرحى والمصابين للعلاج في المستشفيات المصرية في الساعات المقبلة»، موضحًا أن هناك نجاحا مصريا في إتمام اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

