وزير الخارجية: زيارة الرئيس السيسي للسنغال 2019 أحدثت نقله نوعية في علاقة البلدين

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى زيارة تاريخية إلى العاصمة السنغالية دكار عام 2019، وهذه الزيارة أسهمت كثيرًا في إحداث نقله نوعية في العلاقات بين البلدين.

وأضاف «عبد العاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته السنغالية تنقله قناة «إكسترا نيوز»،«سنبني على الإرث التاريخي الصلب الذي يجمع بين البلدين منذ الصادقة القوية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس السنغال الراحل سنجور والآن أيضًا هناك صداقة قوية بين الرئيس السيسي وباسيرو ديوماي فاي الرئيس السنغالي، فهناك أسس صلبة نستند إليها وننطلق منها نحو مزيد من تعزيز وتطوير هذه العلاقات».

أكد، أنه سيتم البناء على الإرث التاريخي الصلب الذي يجمع بين مصر والسنغال منذ الصداقة القوية التي ربطت بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والرئيس السنغالي الراحل سيدار سنجور.