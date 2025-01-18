خلال عام.. 9 ملايين مواطن استفادوا من خدمات منشآت الرعاية الأساسية بالدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في بيان له اليوم، جهود إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية والإدارات التابعة خلال العام الماضي، والتي تضمنت تقديم الخدمات الصحية لنحو 9 ملايين مواطن.

وأضاف وكيل الوزارة أن العام الماضي شهد زيادة فى عدد المترددين على منشآت الرعاية الأولية لا سيما مع وجود 18 منشأة تعمل على مدار 24 ساعة وعيادات تخصصية مسائية بتخصصات (الباطنة - الأطفال - النسا - الجلدية ).

ومن جانبه أوضح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائي، أنه في إطار متابعة العمل بالعيادات المسائية تم استقبال 18630 حالة طوارئ، و 10120 حالة بعيادات الاخصائيين لافتا إلى أنه تم البدء فى تجهيز 7 وحدات لاعتماد "جهار ".

فيما أكد الدكتور رامي السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية أنه تم خلال 2024 استقبال 21520 منتفعة من مستحقي تكافل ونحو 5349 من منتفعي برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وإحالة 22 إلى مستشفيات الإحالة الخاصة بالبرنامج.

كما تضمنت أنشطة العام الماضي زيادة الأجهزة الخاصة بالمرحلة الرابعة بمبادرة الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة حيث تم فحص 961 ألفاً منذ انطلاق المبادرة، واكتشاف 221ألف حالة إيجابية علاوة على فحص 436 ألف حالة ضمن مبادرة كبار السن .

وفى ختام البيان أثنى وكيل الوزارة على جهود إدارة الرعاية الأساسية تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى والدكتور رامي السعيد مدير الرعاية الأساسية.