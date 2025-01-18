استخراج 15 ألف شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني بالشرقية

قامت إدارة نظم معلومات البنية التحتية بديوان عام محافظة الشرقية خلال عام 2024 ، بالانتهاء من إعداد وتسليم 15195 شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن إعطاء 1012 موافقة فنية على أعمال الحفر والانتهاء من 193 طلب استبيان ضرائب، وكذلك تم رفع 156 قطعة أرض أملاك دولة بغرض استخراج قرارات تخصيص للنفع العام ، بالإضافة إلى الانتهاء من تدقيق الإحداثيات لعدد 47730 قطعة أرض أملاك دولة بغرض التقنين وترسيمها على خريطة معلوماتية موحدة ، كما تم الانتهاء من 4 طلبات لقطع أراضى لتحديد قيود الارتفاع وعدد 2 مشروع كشف المرافق.

وأكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.

ومن جانبها أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT ) واستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS باستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق و إعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق.