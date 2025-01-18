محافظ الجيزة يتابع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الاطمئنان من مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية على مخزون السلع والمواد التموينية و توافرها بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين.

ووجه المحافظ مدير مديرية التموين بالمتابعة الدورية وتكثيف الجهود لضمان استقرار عمليات الصرف للسلع والمقررات التموينية للمواطنين والخبز وتسهيل أليات العرض والإتاحة للجمهور خاصة السلع الأساسية.

كما اطلع محافظ الجيزة على بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية بشأن رصيد السلع وعمليات الصرف والتوزيع بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

جاء بالبيان توافر الخبز و انتظام صرف الدقيق بالمطاحن و صرف السلع التموينية والأساسية كالسكر والزيت والأرز للبدالين التموينيين لتسليمها للمواطنين مستحقي الدعم ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.

كما شمل البيان توافر مخزون المواد البترولية بمحطات الوقود و أنابيب البوتاجاز بالمستودعات وذلك بكافة أنحاء المحافظة.

وتضمن البيان أيضا موقف حملات الرقابة وضبط المخالفات والتى شملت غلق ٩ منشأت عبارة عن ٤ محال بقالين تموينين وبقال عادي و مستودع بوتاجاز مخالفين و منشأتين لعدم الحصول على شهادة صحية و منشأتين لعدم الإعلان عن الأسعار كما تمكنت الحملات من ضبط نصف طن سلع سلع ومواد تموينية مجهولة المصدر، مع تحرير ١١٠ محضر تمويني لمخابز ومحال مخالفة لضبط مخالفات متنوعة شملت التلاعب في وزن ومواصفات رغيف الخبز وغلق المخبز بدون أذن وذلك في مجال المخابز وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الحصول علي شهادة صحية أو البيع بأزيد من السعر الرسمي أو انتهاء الصلاحية وذلك في مجال الأسواق.