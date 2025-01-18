زيادة الوقت المخصص لامتحان اللغة العربية بإحدى مدارس الجيزة بعد تأخر تسليم ورقة الامتحان

أعلنت محافظة الجيزة، أنه فور ورود بلاغاً لمنظومة الشكاوى والخاص باستغاثة أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بإحدى المدارس من تأخر وصول الأوراق الامتحانية للطلاب لمادة اللغة العربية.

فقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بتوجيه الإدارة التعليمية المعنية باستيعاض الوقت الضائع من الطلاب انطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص ولضمان عدم تأثير ذلك علي المستقبل التعليمي للطلاب.

كما قرر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تحويل المسئولين بالمدرسة للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لعدم الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة لعملية استلام وتسليم الأوراق الامتحانية.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة الدورية لسريان العملية الامتحانية بانتظام داخل كافة اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتظام الامتحانات للطلاب دون أي معوقات.