طوارئ في منتخب اليد استعدادًا لكرواتيا ببطولة العالم

رفعت بعثة منتخب مصر الأول لكرة اليد في كرواتيا، حالة الطوارئ رغم الفوز على البحرين وضمان التأهل إلى الدور الرئيسي بعد تحقيق فوزين متتاليين علي الأرجنتين و البحرين، إلا ان الهدف الأهم والأصعب هو المنتظر، والصدام مع المنتخب الكرواتي على صدارة المجموعة حديث الكل داخل البعثة، بالإضافة إلى أهميتها الجماهيرية والجميع ينتظرها بشغف لقوتها وأهميتها ومن المتوقع أن يمتلئ ملعب المباراة عن آخره.

طالب باستور المدير الفني الإسباني الجميع بطي صفحة الفوز على البحرين أمس، وأعلن برنامجه اليوم وغدا استعدادًا لمواجهة كرواتيا، وفرض حالة شديدة من الالتزام والتركيز والصرامة بالتنسيق مع رئيس البعثة الكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد الذي يبذل مجهودا كبيرا، وتحدثا الثنائي مع اللاعبين عن أهمية المباراة المقبلة الفارقة في مشوار الفراعنة في المونديال، وصعوبة مواجهة المنتخب الكرواتي على أرضه وبين جماهيره بصفته أحد المنظمين ونجح أيضًا في تحقيق فوزين وتأهل معنا إلى الدور الرئيسي بعدما قدم أداء متميز.

وأوضح، لكن ما يقلق البعض المخاوف التحكيمية والانحياز لصالح صاحب الأرض والجمهور، خاصة بعد التسريبات التي خرجت وأغضبت بعثتنا ولم تتأكد صحتها حول تولي طاقم التشيكي أو الألماني قيادة المباراة تحكيميا فالأول من التشيك لنا ذكريات سيئة معه عندما تولي إدارة مباراة مصر وإسبانيا في باريس في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة، بينما الطاقم الألماني تعرض لانتقادات بسبب سماحة باللاعب العنيف حسب طريقة الدوري الألماني وهو ما يمنح كرواتيا ميزة كبيرة نظرًا لعنف أداءها البدني واستخدام القوة والعنف المبالغ في أحيانا كثيرة، وبالتأكيد نحتاج إلى طاقم تحكيمي يوفر للاعبينا الحماية في الملعب.