مدير تعليم الإسكندرية: لا تسريب بامتحانات الشهادة الإعدادية

أكّد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عدم وجود أي تسريب لامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية الذي أُجري اليوم.

وأوضح خلال البيان الرسمي الصادر عنه اليوم، أن الامتحان المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعود لسنوات سابقة، مؤكدًا وجود علامة مائية مميزة لكل لجنة امتحانية على ورقة الأسئلة.

كما ناشد "أبوزيد" الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتكدير السلم الاجتماعي.



وكان قد تفقّد مدير المديرية سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025. بدأت الجولة بلجنة طه حسين الثانوية للبنات التابعة لإدارة شرق التعليمية، بحضور جلال عيد، مدير عام الإدارة، في إطار توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأشاد مدير المديرية بانضباط العملية الامتحانية، مشددًا على حظر استخدام الهواتف المحمولة من قِبل الطلاب والمعلمين داخل اللجان الامتحانية. ثم استكمل جولته بمتابعة سير الامتحانات في لجنتي عبد الله النديم (أ) وعبد الله النديم (ب) بإدارة شرق التعليمية.



أشار الدكتور "أبوزيد" إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية أدّوا صباح اليوم امتحان مادة اللغة العربية في الفترة الأولى، ويؤدون امتحان مادة التربية الدينية في الفترة الثانية. وأكد أن غرف عمليات الإدارات التعليمية الثماني، وكذلك غرفة العمليات المركزية بالمديرية، لم تتلقَّ أي شكاوى تتعلق بمستوى الامتحان أو وضوح الورقة الامتحانية.



اختتم مدير المديرية جولته بمتابعة العملية الامتحانية عبر غرفة العمليات المركزية بالمديرية، حيث تم متابعة سير امتحانات النقل بالتعليم الفني بجميع نوعياته المختلفة، سواء الزراعي أو الصناعي أو التجاري أو الفندقي أو المزدوج.