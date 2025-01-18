نقابة الصحفيين تحتفي بالعيد القومي لأسوان

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل لحضور الاحتفالية التى نظمتها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين بمسرح النقابة بالتعاون مع رابطة الرواد فى النقابة وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة أسوان.

احتفال نقابة الصحفيين بعيد اسوان القومي

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بهذه اللفتة الكريمة من اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين برئاسة محمود كامل لمشاركة أهالى محافظة أسوان فى عيدهم القومى .

مؤكداً على الدور الوطنى المتميز والمتواصل الذى تقوم به صاحبة الجلالة فى ظل مكانتها المرموقة وريادتها على المستوى الإقليمى والدولى .

عروض متنوعة وتابلوهات فنية لفرقة براعم النوبة

هذا وقد تضمن برنامج الاحتفال الفنى عروض متنوعة وتابلوهات فنية لفرقة " براعم النوبة " بقيادة المايسترو شمس حسين ، وتعكس هذه التابلوهات التراث النوبى الأصيل، بالإضافة إلى أنه تم تقديم عروض تمزج بين الفن النوبى والأسوانى ، وشهدت فعاليات الأمسية الاحتفالية أيضاً فقرات غنائية لكوكبة من الفنانين المشاركين ومنهم الفنان كرم مراد ، والفنان محمد داود ، كما تم تقديم ألحان وأصوات تحمل عبق الجنوب وتراثه الغنائى .

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