ضمن مبادرة بداية| نشاط مكثف لمديريات العمل بـ10 محافظات

كشفت وزارة العمل، اليوم السبت، عن أهم الأعمال التي نظمتها مديريات العمل بالمحافظات المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك في إطار تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وإلى أبرز الأنشطة:-

1- مديرية العمل بالإسكندرية

قامت مديرية العمل بالإسكندرية بتوقيع برتوكول مع شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)، وأوضح المهندس محمد كمال مدير المديرية أن البروتوكول يهدف إلي تشغيل الشباب و المتخرجين من اقسام التفصيل والخياطة من المراكز التدريبية التابعة للمديرية فور الانتهاء من التدريب، على أن تلتزم الشركة بعرض الوظائف الشاغرة بصورة واضحة حتى يتسنى للمديرية توفير العمالة الماهرة بصورة تناسب الوظيفة.. كما تلتزم بتعيينهم بالشركة ممن تراه مناسبا للوظيفة.. وتوفير بيئة عمل مناسبه وآمنة والالتزام بتدريب من تراه الشركة ملائم للوظيفة.

وأضاف وكيل المديرية، أن البروتوكول يأتي إيمانا من وزارة العمل بأهمية إيجاد فرص عمل جديدة ومستحدثة وتدريب الشباب عليها من أجل الحد من البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم وحثهم على تسويق منتجاتهم من خلال التطور التكنولوجي لبداية حياتهم العملية، بالإضافة إلى رؤية الوزارة في أهمية التعاون مع مؤسسات والشركات لدورها المهم في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال من أجل النهوض بالدولة المصرية، كما يحصل المتدربون في نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة من الطرفين تفيد اجتيازهم للتدريب، كما يتم تنظيم ندوات وورش عمل مجانية، وشهد فعاليات توقيع البروتوكول داليا عبد المجيد مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب، ومي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة.

2- مديرية العمل الإسماعيلية:

استقبلت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، عدداً من أبناء المحافظة من ذوى الهمم ، للاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها بشكل لائق وكريم ، من حيث توفير فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة لدمجهم فى سوق العمل، أو فرص تدريب مهنى مناسبة تتماشى مع إعاقتهم لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج وتشغيل ذوى الهمم فى سوق العمل، والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم فى دفع خطط التنمية فى ظل الجمهورية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة العمل و مديرياتها التي تبذلها لتنفيذ تلك التوجيهات الرئاسية على أرض الواقع بالمحافظات ، من خلال تنفيذ خطة شاملة لدعم ذوي الهمم وحصرهم فى المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر، والتشديد على استيفاء النسبة المقررة قانوناً بواقع 5 % من إجمالي عدد العاملين بها وفقاً لأحكام قانون رعاية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ، وكذلك لتطبيقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له فى هذا الشأن.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات، بخصوص دمج ذوي الهمم في سوق العمل ،وتوفير فرص عمل للشباب منهم، والتعاون مع القطاع الخاص من أجل إستيفاء نسبة الـ 5% لذوي الهمم داخل المصانع والشركات..

3- مديرية العمل الدقهلية

في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، قام مكتب عمل أجا بعقد ندوة عمالية في مجال المفاوضة الجماعية للعاملين بمدرسة التوحيد الخاصة بإجا، وأوضح أحمد رجائي مدير المديرية أن الندوة ناقشت عدد من الموضوعات والمشكلات التي عرضها الحاضرين من العاملين بالمدارس وكانت مثمرة للغاية واستفاد منها الجميع.. ومناقشة عدد من الموضوعات بخصوص المفاوضة الجماعية منها: أهمية المفاوضة الجماعية، وتوعية أصحاب الأعمال والعمال بدور المفاوضة الجماعية لحل المشاكل وكيفية ممارسة تلك المفاوضة، ومدى فاعلية المفاوضة ودورها في تحقيق الاستقرار في المنشأت.

وفي نهاية الندوة قدمت إدارة المدارس بتقديم الشكر لوزارة العمل على تلك الندوات التوعوية مطالبين بتكرارها وتنوع موضوعاتها.

حضر فعاليات الندوة: صلاح نوار مدير مكتب عمل أجا، ورشا على محمد مفتش مكتب عمل أجا، وفهمى محمد زكي رئيس مجلس الإدارة.

4- مديرية العمل بالأقصر

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الأقصر بشأن ختام الدورة التدريبية المجانية لعدد 10 متدربات على مهنة التفصيل والخياطة، بواقع 150 ساعة تدريبية، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة، في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ومبادرة حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً،و مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة في سوق العمل بالمحافظات للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين المستهدفين، وتوفير فرص عمل للمواطنين والاستثمار في تنمية الشباب المصري.

وثمن الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، في تقريره للوزارة، دور الإدارة المركزية للتدريب المهني في وضع خطط للتدريب المهني والتي تشمل العديد من البرامج التدريبية على مجموعة من المهن المطلوبة لسوق العمل، وتوفير الخامات والأدوات اللازمة طوال فترة التدريب، تحت ايدي مدربين ماهرين تم اختبارهم في الوزارة، ووضع مناهج تدريبية مستحدثة وفق احدث اساليب التدريب المعترف بها عالمياً.. وأضاف مدير المديرية انه حضر ختام التدريب نسرين النجار مدير إدارة التدريب و شريف مرجان مدير منطقة القرنة، وحربي عدلي مشرف التدريب وجرى التواصل مع المتدربات والإستماع الي مطالبهم التي تمثلت في رغبتهم في الحصول على ماكينات الخياطة لعمل مشروع صغير من خلال قرض ميسر، ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهن، منوهاً إلى أن المديرية تعمل حالياً على دراسة تلك المطالب والعمل على حلها.

5- مديرية العمل بجنوب سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء فعاليات ندوة توعيه داخل محطة محولات نويبع وأعمال الإنشاءات الكهربائية لشركة الخرافي ناشيونال بمدينة نويبع بجنوب سيناء.

وأوضحت وفاء نجاح مدير المديرية أن الندوة شملت مناقشة أهداف السلامة والصحة المهنية ومخاطر واشتراطات مقاومة الحريق، وكذلك المخاطر الكهربائية داخل أقسام العمل، وأهمية توفير وارتداء مهمات الوقاية الشخصية أثناء تأدية العمل، وقام بالقاء المحاضرات كيميائي/ عزالدين إبراهيم فرج مدير إدارة السلامة والصحة المهنية و كيميائي/ محمد ابراهيم محمد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمدينة نويبع. وذلك لنشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنيه بمشاركة عدد ( 30 ) من العاملين، وأكدت مدير المديرية، و أن المديرية تسعى إلى تكثيف أنشطتها رغبة منها في تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وذلك من أجل الحفاظ على أرواح العاملين بتلك المنشآت، وكذا المنشآة ذاتها ..وأن تلك الجهود تاتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، واللواء الدكتور /خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة من أجل تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي كافة مناحي الحياة.

6- مديرية العمل بالجيزة

استكمالاً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في العنصر البشري وتنمية مهاراته وقدراته لتواكب سوق العمل بالداخل والخارج وفي إطار تنفيذ إتفاقية تشغيل برنامج الفحص المهني و المبرمة بين وزارة العمل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية بهدف تلبية احتياجات سوق العمل السعودي من القوي العاملة المصرية الماهرة، وتحت رعاية وزير العمل محمد جبران، أعلن محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة أن المديرية استكلمت عملية الفحص المهني بمركز تدريب مهني بولاق الدكرور لبعض المهن المطلوبة بالمملكة العربية السعودية لمهنة أعمال الكهرباء والسباكة وصيانة الأجهزة الكهربية والمباني وميكانيكا السيارات بمشاركة : محمد الكيلاني، وماجد علي، وصالح السيد، وأمينة سعيد، و وفاء سمير، وقد تابع محمد رمضان مدير المديرية سير العمل و الاختبارات بالزيارات الميدانية المفاجئة لمركز بولاق الدكرور

7- مديرية العمل المنيا

عقدت مديرية العمل بالمنيا أول اجتماع لوحدة مكافحة عمل الاطفال بالمديرية برئاسة الدكتورة ماجدة صلاح - مدير مديرية العمل بالمنيا وتحت اشراف هبه صلاح- مدير إدارة شئون المراة والطفل بالمديرية، وأكدت مدير المديرية على أهمية التنسيق مع الجهات الأخرى.. وقد حضر الاجتماع وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا ومدير الإدارة العامة لحماية الطفل بديوان عام المحافظة وممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة ومديري إدارات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية والتدرج المهنى.. وتم عرض قرار وزير العمل رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠٢٤م، والقرار الصادر من المديرية بالتشكيل للوحدة وأعمال الوحدة والاستماع إلى المقترحات والتوصيات وإعداد خطط العمل الفترة القادمة.

8- مديرية العمل بالقليوبية

تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران " ،وأيمن عطية محافظ القليوبية، بالمتابعة الدورية لكافة أعمال المديرية المنفذة لضمان الجودة والوصول لأعلى درجات الإنجاز، شهدت مديرية العمل بالقليوبية متابعة تدريب دفعات جديدة للتدريب والتأهيل لسوق العمل داخل نطاق محافظة القليوبية ، على مهنة "التفصيل والحياكة" وذلك بمركز التدريب المهني بالخانكة ، والوحدة المتنقلة بقرية منية شبين القناطر،ط..أكد فوزي صابر وكيل المديرية في تقريره للوزارة أن البرامج التدريبية جاءت وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة بوزارة العمل بموجب 150 ساعة تدريبية ، تحت إشراف "الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل "، و " إدارة التدريب المهني بالمديرية"

9- مديرية العمل سوهاج



شاركت مديرية العمل بسوهاج بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام محافظة سوهاج، وبنك مصر وجمعية صناع الخير ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الشباب والرياضة، ووحدة السكان بمركز ومدينة أخميم في ندوة توعوية ضمن مبادرة "حقق حلمك ابنى مستقبلك" الموجهة لجميع فئات المجتمع من 18 الى 65 عام ضمن اعمال اللجان السكانية هيث تضمنت الندوة مناقشة عدة موضوعات منها (الشمول المالى – ريادة الاعمال – حاضنات الاعمال )، وذلك بالوحدة المحلية لمركز أخميم.



وأوضح دكتور حازم علي حسن مدير المديرية بأن انعقاد هذه الندوات التوعوية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، للإدارات المركزية والمديريات بضرورة الإهتمام بنشر الوعي والتثقيف لتأهيل الشباب للدخول في سوق العمل وتشجيعهم على اقامة مشروعات صغيرة ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال..بلغ عدد المستفيدين من الندوة 90 مستفيد،

حاضر في الندوة احمد عبدالحميد مدير مكتب عمل اخميم.

10- مديرية العمل بكفر الشيخ

اختتمت مديرية العمل بكفر الشيخ فعاليات برنامج تدريبي لتدريب الشباب من أبناء المحافظة على مهنة "لحام معادن" لعدد (12) متدربًا على مدى (45) يومًا بمركز التدريب المهني بفوة، حيث تم إجراء اختبارات نظرية وعملية للوقوف على مستوى مهارة المتدربين ومدى استيعابهم للمحتوى التدريبي وقياس مهاراتهم المهنية في مجال "لحام المعادن" وفق توجيهات ، وقام الدكتور حسن هيكل مدير مديرية العمل بكفر الشيخ بتسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للمتدربين الذين أشادوا بجهود الدولة المصرية للارتقاء بكفاءة ومهارة العامل المصري ودور وزارة العمل في تنفيذ استراتيجية التدريب من أجل التشغيل لتدريب أبناء الوطن على المهن الحرفية التي يتطلبها سوق العمل المحلي والدولي وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وتوفير حياة كريمة للأسر المصرية، وتقديم برامج تدريبية متخصصة بمركز التدريب المهني بفوة التابع لمديرية العمل بكفر الشيخ، وتوفير كافة الاحتياجات التدريبية لتقديم برامج التدريب المهني لخدمة أبناء المحافظة وتأهيلهم لسوق العمل.

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