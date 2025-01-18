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السبت 18 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

انطلاق جلسة حوارية حول حقوق الإنسان في مصر بمؤسسة السلام للتنمية

جلسة حوار رفيعة
جلسة حوار رفيعة المستوى
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انطلقت منذ قليل بمؤسسة  "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت  عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، وذلك بحضور أحمد فوقي، رئيس المؤسسة ، الدكتور ولاء جاد الكريم ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، الدكتور سعيد عبد الحافظ ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات  تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بمداخلات أصحاب المصلحة، ومناقشة القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

مصر السلام للتنمية حقوق الإنسان لقضايا ا تحسين أوضاع