ابدأ يومك به .. 6 فوائد صحية مفيدة لتناول هذا المشروب في الصباح

هناك الكثير من الأغذية والمشروبات تؤثر على صحتنا وتمنحنا صحة جيدة ، خاصة اذا كان المنتج جديد وغير متعارف عليه مثل الزبيب المنقوع في الماء، فهو غني بالمصادر والعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم ، كما أن تناول ماء الزبيب على معدة فارغة يسمح للجسم امتصاص الفيتامينات الغذائية بسهولة، ما يمنحنا دفعة صحية أول شيء في الصباح، وفقا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

وفيما يلي 6 فوائد مفيدة لتناول مشروب الزبيب المنقوع في الماء في الصباح على معدة فارغة:

إزالة السموم من الكبد



يعمل ماء الزبيب على التخلص من السموم في الكبد وتحسين أداء الانزيمات ، فإذا كنت تأكل وجبات دسمة فإن ماء الزبيب يمكن أن يساعد في تنقية الكبد.

تحفيز الهضم الجيد

عند التعرض لمشاكل الهضم والانتفاخ أو الإمساك بصورة دائمه ، فان ماء الزبيب يعمل علي تخفيف هذه الأعراض، حيث يتكون الزبيب من الألياف الغذائية، ونقعه يجعل الألياف أكثر قابلية للهضم، ووفقا لدراسة أجريت عام 2019، يبدو أن تناول وجبتين من الزبيب يوميا يعزز وظيفة القولون، حيث يزيد شرب ماء الزبيب من حركة الأمعاء، ويخفض من الشعور بعدم الراحة في المعدة.

الحفاظ على صحة القلب

يحتوي ماء الزبيب على البوتاسيوم الذي يعمل على تنظيم ضغط الدم، كما أنه يخفض من مستويات الكولسترول الضار ، وينظف الشرايين و القلب، ووفقا لدراسة أجريت عام 2013، فإن تناول ماء الزبيب بصورة مستمرة لمدة 12 أسبوع يعمل علي خفض كبير في ضغط الدم، يمكن لهذا المشروب أن يخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب، مما يجعله إضافة صغيرة ولكنها مؤثرة إلى روتينك اليومي.

زيادة نسبة الحديد ومقاوم الإرهاق

عند الشعو بالتعب أو الإرهاق دائما ، فقد يكون الجسم يفتقد الحديد، والزبيب مصدر طبيعي للحديد، ونقعه يعزز امتصاصه من الجسم، وتناول ماء الزبيب في الصباح يمكن أن يحفز مستويات الحديد لديك، ويمنع فقر الدم، ويمنح طاقه للجسم .

خفض الوزن

تناول ماء الزبيب يعمل علي خفض الوزن، فهو قليل السعرات الحرارية ولكنه مزود بالعناصر الغذائية التي تقلل الشهية في تناول الطعام، وتوفر السكريات الطبيعية المتاحة في الزبيب الطاقة ارتفاع مستويات السكر في الدم، ووفقا لدراسة أجريت عام 2017، أشار الي أن الأشخاص الذين تناولوا الزبيب كان وزنهم ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الوسط لديهم ، وكان تناول الزبيب مرتبط بصورة كبيرة بانخفاض زيادة الوزن أو السمنة .

الحصول على بشرة صحية



ماء الزبيب غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الشوارد الحرة التي تؤثر علي الجسم وتعجل بالشيخوخة المبكرة وتلف الجلد، كما يتكون الزبيب من فيتامينات C وE التي تحفز إنتاج الكولاجين للحصول على بشرة حيوية نضرة ، وتعمل هذه العناصر الغذائية على تقوية الشعر، مما يحد من تساقطه ويعزز نموه.