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السبت 18 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطلين بتهمة الإتجار في الأسلحة النارية بالمرج

المتهمين
المتهمين
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جدد قاضي المعارضات، حبس عاطلين لقيامهما بحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر غير مرخصة بمنطقة المرج، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تمكنت من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج  وبحوزته (فرد خرطوش  - عدد من الطلقات)، وبمواجهته اعترف بتحصله عليه من أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة القسم - له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (3 بنادق خرطوش – فرد خرطوش –5 أسلحة بيضاء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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