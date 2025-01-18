خبير: نظام التمويل العقاري ينعش عمل القطاع ويدعم المقيمين

قال الدكتور عبد النبي، عضو الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري، إن التقييم العقاري وثيق الثقة بالتمويل العقاري، والعلاقة طردية لو نظام التمويل العقاري فعال سينعش عمل القطاع العقاري بالكامل وخاصة عمل المقيمين.

أضاف عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري ومقرر اللجنة العلمية أن المؤتمر طرح عددا من الموضوعات الهامة ومنها التقييم العقاري والمؤسسات المالية غير المصرفية، دور الهيئات الرقابية في تنظيم ودعم صناعة التقييم العقاري، دور مؤسسات التقييم الدولية في تطوير صناعة التقييم العقاري، إضافة دور التقييم العقاري في حماية الاقتصاد القومي.

وانطلق اليوم المؤتمر الدولي الثاني للجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري السبت المقبل برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومشاركة إعلامية لجريدة البوابة نيوز.

وأوضح الدكتور أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري أن المؤتمر سيناقش العديد من المحاور المهمة التي ترتبط بشكل مباشر بدعم الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها دور التقييم العقاري كأداة محورية في ضمان استقرار السوق العقاري وتعزيز الثقة بين المستثمرين، إضافة إلى إبراز أهمية التمويل العقاري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل امتلاك الأصول العقارية وتمويل المشروعات الكبرى بهدف دعم نمو القطاع العقاري

