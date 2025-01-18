تجهيزات جديدة لقسم الأسنان ببني سويف التخصصي للقضاء على قوائم الانتظار

أعلن الدكتور أحمد صادق مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، أنه تم تزويد قسم الاسنان بالمستشفي بجهاز روتاري وجهاز أيبكس لوكيتور ووحدة أسنان متنقلة المخصصين لعمليات أسنان الأطفال وذوي الهمم تحت المخدر الكلي بغرفة العمليات، يأتي ذلك في نجاح جديد لمستشفى بني سويف التخصصي للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بحالات أسنان الأطفال وذوي الهمم تحت المخدر الكلي بغرفة العمليات .

وأكد الدكتور أحمد صادق، أن هذا التطوير يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى وللقضاء على قوائم الانتظار للحالات المتعلقة بالأطفال وذوي الهمم، ويأتي هذا الإنجاز ضمن مجهودات المستشفى إيمانا بدور أمانة المراكز الطبية الرائد في المجال الطبي وتوجيهات الأستاذة الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

واختتم د أحمد صادق بتوجيه الشكر للدكتور عبدالرحمن الزيني مدير إدارة الأسنان بأمانة المراكز الطبية المتخصصة

والدكتورة إيمان البنا مدير الخدمات الطبية بالمستشفى، الدكتور حسام الدين مصطفى مدير العمليات ورئيس قسم التخدير بالمستشفى، الدكتور نادر أمير رئيس قسم الأسنان بالمستشفى، والسادة أطباء قسم الأسنان وهيئة التمريض، على الجهود المبذول خلال الفترة الماضية في هذا الشأن من أجل حصول الأطفال المرضى على تجربة علاجية متميزة بالمستشفى والحماية من المضاعفات الطبية المحتملة في حالات الانتظار الطويل.