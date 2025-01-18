لامس أجزاء من جسدها.. قرارات عاجلة في تحرش مدرس بـ«تلميذة» داخل مدرسة بالعمرانية

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول تعدي مدرس على طفلة جنسيًا داخل مدرسة بمنطقة العمرانية، وأمرت بعرض الطفلة على لجنة طبية لفحص ما بها من اعتداء، كما أمرت بإيداع المدرسة بمستشفى الأمراض النفسية وإعداد تقرير مفصل بحالته النفسية بعدما أقر أمام جهات التحقيق بانجذابه الجنسي للأطفال “بيدوفيليا”، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.



خوف وصراخ أثناء نومها



وكشفت أقوال والد الطفلة التي تبلغ من العمر ٧ سنوات، أمام جهات أنهم اكتشفوا عليها تغيرات أثناء نومها من فزع وخوف واضطراب، وحينما ناقشوها أخبرتهم بقيام مدرس لغة عربية يدعى "محمد س"، 24 سنة، بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها بشكل دائم ووضعها على قدمه أثناء جلوسه.

مدرس يتحرش بطفله



تلقى الرائد أيمن السكوري رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من ولي أمر طالبة في الصف الثاني الابتدائي يتهم مدرس لغة عربية بمدرسة حكومية كائنة بدائرة القسم بالتحرش بابنته وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.