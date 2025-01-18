محافظ البحيرة تتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من مدارس كفر الدوار

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، صباح اليوم، جولة تفقدية شملت عددًا من اللجان بمدارس إدارة بندر كفر الدوار التعليمية، في إطار المتابعة الميدانية لضمان انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والتى انطلقت اليوم السبت الموافق 18 يناير وتستمر حتى الخميس 23 يناير الجارى.

واستهلت المحافظ جولتها بتفقد لجنة مدرسة صلاح سالم الثانوية للبنين بمدينة كفر الدوار، حيث اطلعت على تجهيزات اللجان ومستوى النظافة بالمدرسة، واطمأنت على راحة الطلاب أثناء أدائهم للامتحانات.

وتابعت الدكتورة جاكلين عازر الجولة بتفقد لجنة مدرسة كفر الدوار الثانوية بنات، حيث أشادت المحافظ بحسن التنظيم والانضباط داخل اللجان، مثمنة جهود الإدارات التعليمية في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

وخلال جولتها بلجنة مدرسة عمر بن الخطاب المشتركة ، التقت المحافظ بعدد من أولياء الأمور واستمعت إلى مطلب إحدى أولياء الأمور ورغبتها فى الاطمئنان على نجلتها والتي خضعت لعملية جراحية قبل الامتحانات بفترة قصيرة.

حيث قامت الدكتورة جاكلين عازر على الفور بالتوجه إلى اللجنة المتواجد بها الطالبة وتابعت شخصيا الحالة الصحية للطالبة، ووجهت بتوفير طبيب وسيارة إسعاف بجوار اللجنة لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها حتى انتهاء الامتحان، مع تواجد زائرة صحية بكل لجنة والاهتمام بالناحية الصحية للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية توفير أجواء هادئة للطلاب لتأدية امتحاناتهم بشكل مريح، وشددت على التعاون الكامل بين كافة الجهات التعليمية للتعامل الفوري مع أي عقبات أو تحديات قد تواجه العملية الامتحانية .

كما وجهت باستمرار التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتي تعمل على مدار الساعة لرصد أي ملاحظات ومتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة.