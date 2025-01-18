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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قرار وزاري ببدء الدراسة في كلية علوم الطاقة بجامعة بنها الأهلية

الدكتور جمال السعيد
الدكتور جمال السعيد
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أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، صدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ببدء الدراسة بكلية علوم الطاقة بجامعة بنها الأهلية.

وأكد السعيد أن الكلية الجديدة تأتي في إطار سعي جامعة بنها الأهلية المستمر لتطوير برامجها الأكاديمية وتقدم تعليم راقى ومتميز يتوافق مع احتياجات سوق العمل على كافة المستويات.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، إن الجامعة قامت بتوفير كافة إمكانياتها لبدء الدراسة ببرنامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2025 / 2026.

الجدير بالذكر أنه تمت موافقة لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، على اللائحة الداخلية لبرنامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة بكلية علوم الطاقة بجامعة بنها الأهلية، وتم استقبال لجنة فنية متخصصة لفحص الإمكانيات المادية والبشرية بالكلية لتقييم جاهزية بدء الدراسة بها.

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