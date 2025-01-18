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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

في ذكرى ميلاد صلاح ذو الفقار.. محطات في مسيرة سليل عائلة فنية كبيرة

صلاح ذو الفقار
صلاح ذو الفقار
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تحل اليوم الموافق ١٨ يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، والذي قدم للفن الكثير من الأعمال المهمة خلال مسيرة مخلدة في قلوب الجماهير.

البداية

كانت الفنان صلاح ذو الفقار ينتمي لعائلة فنية، شقيقه الفنان عز الدين ذو الفقار، والفنان محمود ذو الفقار، والذين عملا بالإنتاج والتمثيل والإخراج أيضاً، وبرغم ذلك التحق الفنان صلاح ذو الفقار بكلية الشرطة، وظل بها، حتى سنحت له فرصة وقدم بعض الأدوار السينمائية، ليترك البوليس ويتفرغ للسينما.

كل الألوان الفنية

قدم الفنان صلاح ذو الفقار العديد من الأعمال الفنية، وتميز بتقديم تنوع فني كبير خلال رحلته.

بدأ السينما بأوار بطولة للشاب "الچان"، وحقق نجاحاً كبيراً، وبعدها قدم ضابط شرطة في فيلم الرجل الثاني، ولاقى قبولاً كبيراً مع الجمهور، وتنوعت أوارة وتميز بخفة ظل كبيرة.

وجاءت مرحلة لنضج الفني وقدم من خلالها عدد من الأعمال الهامة، وتميز بضابط الجيش والمخابرات لكثير من الأعمال الوطنية.

أبرز أعماله الفنية

قدم الفنان صلاح ذو الفقار رحلة حافلة بالأعمال أبرزها فيلم "كرامة زوجتي، مراتي مدير عام، الناصر صلاح الدين، موعد في البرج، الأيدي الناعمة، الرجل الثاني".

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