محافظ بني سويف يتفقد سير امتحان الشهادة الإعدادية بعدد من المدارس

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 التي بدأت اليوم بمادة اللغة العربية "فترة أولى" ومادة التربية الرياضية "فترة ثانية للمدارس الرياضية فقط"، وتختتم الخميس المٌقبل ،حيث يزيد إجمالي المتقدمين للامتحان عن 64 ألف طالب وطالبة أمام 320 لجنة على مستوى إدارات التعليم بالمحافظة.

محافظ بني سويف يُطمْئِن أولياء أمور الشهاد الإعدادية ويطالبهم بعدم القلق والتوتر

جاء ذلك أثناء جولته اليوم وتفقد خلالها عدداً من لجان الامتحانات المنعقدة بمقار مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بشارع صلاح سالم، وتضم 15 لجنة بإجمالي 294 طالبة "من ضمنها لجنة دمج"، ومدرسة الشهيد محمد عصام سرور الإعدادية بنات ، وتضم 14 لجنة بإجمالي 267 طالباً، وفي حضور الأستاذة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور هاني صبحي مدير عام الشؤون القانونية بديوان عام الوزارة، الأستاذ علي يوسف رئيس مدينة بني سويف

واطمأن المحافظ على انضباط اللجان وتوافر الجو المناسب أثناء أداء الامتحان، مشددا على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على صحتهم وسلامتهم، من خلال الالتزام بتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات المطلوب لضمان توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب، مشيراً إلى تكليفاته لرؤساء المدن والقرى بالتنسيق مع التعليم لتكثيف أعمال النظافة ومنع أية إشغالات بمحيط المدارس التي تعقد بها لجان الامتحانات، مع التأكيد على تواجد طبيب أو زائرة صحية، تحسبا لمواجهة أي مواقف طارئة داخل اللجان.

كما حرص المحافظ على لقاء بعض المواطنين من أولياء الأمور ،ممن تواجدوا خارج أسوار المدارس المُنعقدة بها اللجان ، حيث طمأنهم على انتظام أعمال الامتحانات وتوافر كافة سبل الرعاية والراحة لأبنائهم وبناتهم لأداء الامتحان في أجواء هادئة ومنضبطة بعيدا عن التوتر والقلق ، منوها عن تكليفاته لمسؤولى التعليم بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات التي تعقد على مدار هذا الأسبوع على مستوى الإدارات

من جهتها أشارت وكيل التعليم، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وإدارات التعليم لتلقى أى شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير أعمال الامتحانات، ،واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة،وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات،موضحة أنه تم تقسيم المدارس على مستوى المحافظة إلى قطاعين : قطاع" أ "ويشمل 158 لجنة بإجمالي 33710 طالبا وطالبة ويضم إدارات (بني سويف، الفشن،الواسطى) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية وقطاع "ب" ويشمل 162 لجنة بإجمالي 31695 طالبا وطالبة ويضم إدارات ( ببا ، اهناسيا ، سمسطا ، ناصر )

كما أشارت وكيل الوزارة إلى تكليفاتها لرؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان من إحكام السيطرة على أمن البوابات الرئيسية للمدارس وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل المدارس والتأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إقرار الموانع وكذلك كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة،علاوة على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين،والتشديد على عدم التهاون والتأكيد على تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الشغب والغش بإلغاء مادة واحدة أو جميع المواد طبقا للقانون لتحقيق الانضباط أثناء أداء الامتحان

وكانت مديرية التعليم قد أعلنت جدول امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية ، والذي انطلق "اليوم السبت" بمادة اللغةالعربية،والتربية الرياضية"للمدارس الرياضية فقط"،وتستأنف"الاثنين 20 يناير"بمادتي الدراسات الاجتماعيةوالهندسة،ويوم الثلاثاء "21يناير" بالعلوم والتربية الفنية، ويوم الأربعاء "22 يناير" بالجبر والإحصاء والكمبيوتر، وتختتم الخميس" 23يناير"باللغة الأجنبية والتربية الدينية