إجراء 3 عمليات دقيقة بمنظار SpyGlass لأول مرة بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بجهود الفريق الطبي بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، بعد نجاحه في إجراء 3 حالات تفتيت حصوات ومعالجة أورام والتهابات بالقنوات المرارية باستخدام أحدث إصدار لمنظار "SpyGlass"، وذلك في إطار مبادرة "بداية " وضمن توجيهات القيادة السياسية لدعم الخدمات الصحية، وتتويجًا لجهود تطوير القطاع الطبي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، وبإشراف الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.

من جانبه أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير عام فرع التأمين الصحي، أن المستشفى استقبل الحالات الثلاث بقسم الجهاز الهضمي والكبد، حيث أظهرت الفحوصات حاجتهم لمنظار القنوات المرارية بتقنية "SpyGlass"، والتي تتيح تفتيت الحصوات العملاقة واستخراج العينات بدقة عالية دون تدخل جراحي، مما يوفر على المرضى عناء السفر للقاهرة، وقد أُجريت العمليات بنجاح تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين وبمشاركة فريق طبي متكامل، وسط تجهيزات متقدمة وفريق تمريض مدرب.

وحيث أجرى العمليات طاقم طبي ضم نخبة من أطباء الجهاز الهضمي والكبد، برئاسة :د. هاني أبو طالب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد ورئيس القسم بالمستشفى، د. الزهراء محمد فهمي، د.محمود جمال، د. عمرو حلمي ،د.آلاء مختار_كلية طب جامعة بني سويف، د. عبدالرحمن الأزهري، د. محمد كمال أخصائي الجهاز الهضمى والكبد، بالإضافة الى د.إسراء كساب ،د. إسراء ربيع ،د. محمود مصطفى، د. طه رجب، د. محمد عبد المجيد ، د.عبد الله طلعت، د.عمرو محمود، د.محمد لطيف، د.آية محمود أطباء مقيمين بالقسم ،والدكتورة ولاء السيد جامع أخصائي التخدير، بالإضافة إلى مساهمة فعالة من طاقم التمريض المتخصص : سميرة علي ،هناء محمد وإيمان محمد

فيما أكدت الدكتورة نرمين محمد نجيب، مدير المستشفى، أن هذا النجاح يأتي ضمن خطة التطوير المستمرة التي تهدف إلى تقديم خدمات طبية متقدمة لمنتفعي التأمين الصحي، مشيرةً إلى أن منظار "SpyGlass" يمثل نقلة نوعية في تشخيص وعلاج أمراض القنوات المرارية، حيث يتميز بقدرته على الوصول إلى الأماكن الدقيقة في الجهاز الهضمي، وتقليل مضاعفات العمليات الجراحية، مما يساهم في سرعة تعافي المرضى وعودتهم للحياة الطبيعية في وقت قياسي.

تجدر الإشارة إلى أن قسم الجهاز الهضمي والكبد قد تم افتتاحه منذ عدة شهور، لتقديم خدمات متعددة مثل مناظير المعدة والقولون واستئصال الزوائد اللحمية وعلاج دوالي المعدة والمريء، بالإضافة إلى مناظير القنوات المرارية، وتم استحداث تقنية spyglass، أحدث إصدار لمنظار القنوات المرارية "الجاسوس" SpyGlass cholanioscope ويطلق عليه الجاسوس لاعتماده على أسلوب مبتكر لدخول القناة المرارية خلاف المنظار التقليدي ERCP وقدرته علي الوصول لأماكن دقيقة جدا بالجهاز الهضمي.