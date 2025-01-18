مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر

لقي عامل مصرعه بينما أصيب 2 آخرون في حادث تصادم دراجة تروسيكل بالرصيف بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير تروسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة واصطدامه بالرصيف نتج عن الحادث مصرع عامل وإصابة 2 آخرين، جرى نقل جثمان المتوفي إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.