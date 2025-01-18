تعليم الغربية: لا شكاوى في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

قام خالد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت، بمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) في اليوم الأول، للاطمئنان على حسن سير الامتحان وانتظام العمل، وتوفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء أشرف الجندى، محافظ الغربية، والمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وتوجه وكيل المديرية لمتابعة لجنة مدرسة ملحق المعلمين الابتدائية، بإدارة شرق طنطا التعليمية، حيث تبين الانتظام والهدوء داخل جميع اللجان، وعدم وجود أي شكوى من الامتحان اليوم، ووجه بضرورة توفير سبل الراحة للطلاب، والالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وشدد بضرورة عدم اصطحاب الطلاب والملاحظين للتليفون المحمول أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تساعد على الغش.

يذكر أنه نحو 93490 طالبا يؤدون الامتحان في 418 لجنة للشهادة الإعدادية العامة، في مادة اللغة العربية والخط، ونحو 4886 طالبا يؤدون الامتحان في 35 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية في مادتي اللغة العربية والخط العربي.