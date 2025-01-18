ads
السبت 18 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

إعلان خلو مقعد النائب جلال الهريدي غدًا بمجلس الشيوخ

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعلان خلو مقعد النائب الراحل الفريق جلال الهريدي، رئيس ومؤسس حزب حماة الوطن . 
 وخلال الجلسة يتم تلاوة إخطار وزارة الداخلية بوقوع حالة الوفاة، يليها كلمات نعي من الأعضاء للنائب الراحل، ويتم  إعلان خلو المقعد وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، نظمت ضوابط إعلان خلو مقعد أي نائب، حيث تنص المادة 256 على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه. 

كما يناقش المجلس أيضا عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:

_ طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري.

_ طلب مناقشة مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء موجه لوزير الطيران المدنى؛لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي".

مجلس الشيوخ جلال الهريدي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق