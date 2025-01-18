إعلان خلو مقعد النائب جلال الهريدي غدًا بمجلس الشيوخ

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدًا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعلان خلو مقعد النائب الراحل الفريق جلال الهريدي، رئيس ومؤسس حزب حماة الوطن .

وخلال الجلسة يتم تلاوة إخطار وزارة الداخلية بوقوع حالة الوفاة، يليها كلمات نعي من الأعضاء للنائب الراحل، ويتم إعلان خلو المقعد وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، نظمت ضوابط إعلان خلو مقعد أي نائب، حيث تنص المادة 256 على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

كما يناقش المجلس أيضا عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب:

_ طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري.

_ طلب مناقشة مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء موجه لوزير الطيران المدنى؛لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي".