اتحاد القوة يعلن عن دورة تحكيمية دولية على هامش كأس العالم

أعلن الاتحاد المصري للقوة تنظيم دورة تحكيمية دولية على هامش بطولة كأس العالم للقوة البدنية powerlifting المقرر إقامتها بـ أحد الفنادق الكبرى بالهرم خلال الفترة من 1 فبراير وحتي 6 من نفس الشهر.

ويشرف الحكم الدولي الروسي يوري ستيفانوف على دورة التحكيم الدولي وذلك يوم 5 فبراير بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العالم.

يأتي ذلك في ظل رغبة الاتحاد المصري للقوة برئاسة اللواء محمود بركات لثقل مهارات الحكام المصريين ودعمهم لتمثيل مصر في المحافل العالمية وخلق كوادر عالمية تزيد من قوة المنافسة على المستوى المحلي والدولي.

وجاءت شروط الدورة التدريبية أن يكون المتقدم حاصل على دورة تحكيم محلية من الاتحاد المصري للقوة بجانب ممارسة التحكيم ولا يزيد السن عن 60 سنة.

وأكدت 21 دولة مشاركتها في البطولة التي تستضيفها مصر للعام الثالث على التوالي بعد النجاح الكبير للنسختين السابقتين.

وجاءت الدولة المشاركة في النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية كالتالي : استراليا والجزائر وايرلندا وكازاخستان وقيرغستان وروسيا والسعودية وسوريا وبريطانيا وتركيا وفرنسا والهند ونيجيريا واليمن والعراق ولبنان وصربيا وأوكرانيا والمجر ونيجيريا بجانب مصر البلد المستضيف.