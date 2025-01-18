افتتاح السفارة الكورية الجنوبية في كوبا

افتتحت كوريا الجنوبية سفارتها في كوبا بعد مرور 11 شهرا تقريبا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /السبت/ - أنه تم إقامة حفل أمس /الجمعة/ بمناسبة افتتاح السفارة الكورية الجنوبية في منطقة "ميرامار" بالعاصمة "هافانا"، عقب تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين في 14 فبراير عام 2024.

وصرح مسؤول بوزارة الخارجية الكورية بأنه من المتوقع أن تساعد السفارة في زيادة التبادلات والتعاون بين شعبي البلدين، وتوفير المزيد من الدعم للمواطنين الكوريين المقيمين في كوبا أو الزائرين لها.

وحظي السفير الكوري الجنوبي المعين لدى كوبا لي هو-يول، بالفعل على موافقة هافانا لشغل هذا المنصب، وهو في انتظار أن يتم تعيينه رسميا من جانب سول تحت قيادة القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج-موك.

