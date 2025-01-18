الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخًا بالستيًا أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قواته اعترضت صاروخًا بالستيًا تم إطلاقه من اليمن باتجاه تل أبيب.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل بعد إطلاق الصاروخ؛ بسبب مخاوف من سقوط شظايا بعد اعتراض الصاروخ، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

