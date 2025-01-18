"Twist TV" تطلق عرضًا حصريًا لفيلم "آخر الخط"

أعلنت منصة "Twist TV"، التابعة لشركة إي آند مصر "اتصالات مصر سابقًا"، عن عرضها الحصري الأول لفيلم "آخر الخط"، أحد أبرز الأعمال السينمائية للموسم الحالي.

يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية المنصة الرامية إلى تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية لعشاق السينما العربية، ودعمها لصناعة الأفلام المصرية والعربية.

ويعكس الفيلم، الذي تدور أحداثه داخل أتوبيس يقوده الشيطان، رؤية فنية جريئة تجمع بين التشويق والإثارة، حيث تتصادف شخصيات تمثل الخطايا السبع في قصة مليئة بالغموض والعمق الاجتماعي.

ومن المقرر أن يكون العمل متاحًا حصريًا على منصة "Twist" لمدة شهرين قبل عرضه على أي منصة أخرى، مما يمنح المشتركين فرصة الاستمتاع به قبل الجميع.

وقال أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية": "نحرص دائمًا على تقديم محتوى مبتكر يلبي تطلعات جمهورنا ويعكس التزامنا بدعم صناعة السينما العربية. فيلم 'آخر الخط' يمثل إضافة نوعية لقائمتنا، ونؤمن بأنه سيلاقي إعجابًا واسعًا من عشاق الفن السابع".

يأتي هذا الإطلاق في إطار خطة "Twist" الطموحة لتوسيع قاعدة مشتركيها وتعزيز شراكاتها مع صناع الأفلام والمؤسسات الإبداعية في المنطقة. وتضم المنصة حاليًا أكثر من 10 آلاف ساعة من المحتوى المتنوع، يشمل الأفلام، المسلسلات، البرامج التلفزيونية، الأفلام الوثائقية، وبرامج ترفيهية موجهة للأطفال.

يشار إلى أن فيلم "آخر الخط" من إخراج محمد السعدني، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما المصرية، منهم بسمة، بشرى، محمد القس، محمد علي رزق، محمد يوسف أوزو، أحمد ثابت، وئام مجدي، ومحمد جمال قلبظ.

تُعد هذه الخطوة تأكيدًا على التزام "Twist TV" بتقديم تجربة مشاهدة استثنائية، ودعمها المستمر لصناعة المحتوى العربي، بما يعكس رؤيتها الطموحة لترسيخ مكانتها كمنصة رائدة في المنطقة.