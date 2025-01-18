بالفيديو.. بهي الدين: معرض الكتاب سيكون معبرا عن رؤية مصر للجمهورية الجديدة

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، إن يوم الخميس المقبل 23 يناير سيشهد انطلاق معر القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، و هو الحدث الثقافي الأكبر على مستوى الإقليم والوطن العربي.

وأضاف «بهي الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لمياء حمدين ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب سيشهد تطوير كبير في هذه الدورة، وهو ما سينعكس على المردود الإيجابي للقارئ المصري والعربي.

و أشار إلى أن معرض القاهرة للكتاب ليس مجرد سوق للكتب بل له طبيعة خاصة تميزه منذ إنشاءه سنة 1969 وحتى هذه اللحظة، فهو حدث ثقافي قومي يتضافر ويناقش كل الأفكار والقضايا والرؤى.

وتابع: « هناك حرص شديد من الدولة المصرية على أن يكون هذا الحدث معبرًا عن رؤية الجمهورية الجديدة في بناء الوعي وثقل الشخصية الوطنية، خاصًة أن هذا المعرض يأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي».