خبير: مصر تعمل على تذليل العقبات وحل القضايا العالقة في المنطقة

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن مصر بذلت جهودًا كبيرة في سبيل دعم القضية الفلسطينية وكان لها دور مهم وبارز في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أحمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لمياء حمدين ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تعمل على تذليل العقبات، وحل القضايا العالقة في المنطقة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية كان لها دور حاسم في الوصول إلى هذه المرحلة بعد جهود كبيرة بذلت بالرغم من العقبات الكثيرة التي واجهتها الدولة المصرية.

ولفت إلى أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى في اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة يعتمد على التفاوض والتفاصيل، لأن الجانب الإسرائيلي يعتمد دائمًا على المراوغة والهروب من السلام.

وتابع، «مصر تكثف جهودها لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل».