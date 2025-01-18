"وقاية النباتات" يجتاز تجديد شهادتي "الأيزو"

أعلن الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات تجديد شهادتين الايزو ISO 9001:2015 و ISO 21001:2018 وذلك بعد زيارة فريق المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) بالاشتراك مع شركة أكسنت الإنجليزية المانحة لشهادات الأيزو وانتهائهم من عمليات المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالمعهد، وتأكدهم من تطبيق جميع المعايير والمواصفات الدولية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة و استصلاح الأراضي وتعليمات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس المركز بالعمل بأنظمة الجودة وتطبيق معاييرها على جميع المستويات من أجل تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات البحثية والتدريبية والمجتمعية بما يكفل النهوض والارتقاء بالقطاع الزراعي في شتى المجالات.



وأشار عبدالمجيد أن تجديد منح المعهد المواصفتين الدوليتين ISO 9001:2015 لمراجعة النظم الإدارية و ISO 21001:2018 لمركز التدريب والاستشارات لوقاية النباتات يعني نجاح المعهد في إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير النظم الفنية والإدارية والتدريبية بتطبيق كافة الإجراءات ومتطلبات تجديد الإعتماد، من خلال العديد من الإجراءات، وإتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية لتحقيق رسالته، ووصوله إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق به.

وبهذه المناسبة هنأ مدير المعهد جميع العاملين على هذا النجاح، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء تتويجًا للجهود المبذولة من قِبل العاملين بما يسهم في الارتقاء بمعهدهم، و توجه بالشكر و التقدير للدكتورة نيفين صبحي مدير إدارة الجودة بالمركز و لفريق الجودة بالمعهد بإدارة الدكتورة فرحة حسني لما بذلوه من جهد لحصول المعهد على التجديد وأضاف أن العنصر البشري هو أساس نجاح أي منظومة إداريا و علمياً.

جدير بالذكر أن وقاية النباتات حقق نجاحًا واضحًا في الإعتماد الدولي الأكاديمي والإداري في الأعوام السابقة، وحقق نجاحًا مشرفًا في الحصول على اعتماد أربعة معامل بالمواصفة ISO/IEC 17025:2017 و هي المعمل المركزي ومعمل التحاليل الكيميائية لمنتجات نحل العسل ومعمل آفات وأمراض النحل ومعمل التحاليل الكيميائية الدقيقة، كما تم تجديد الاعتماد للمواصفة ISO 27001:2022 للمتحف المصري المرجعي للحشرات بقسم بحوث الحصر و التصنيف في أمن و سرية المعلومات.